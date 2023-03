Πολιτική

Σακελλαροπούλου για τραγωδία στα Τέμπη: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αδιανόητη τραγωδία

Τη βαθιά της θλίψη για την αδιανόητη τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και τονίζοντας ότι «Είμαστε δίπλα τους».

Στη δήλωσή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αδιανόητη τραγωδία. Θρηνούμε κατά κύριο λόγο νέους ανθρώπους. Μοιραζόμαστε την οδύνη όσων έχασαν τους δικούς τους, αν και γνωρίζουμε ότι ο πόνος τους είναι τόσο μεγάλος, ώστε κανένας παρηγορητικός λόγος δεν μπορεί να τον ανακουφίσει.

Αγωνιούμε για τους τραυματίες και ευχόμαστε να γίνουν σύντομα καλά. Ευχαριστούμε τα σωστικά συνεργεία και το ιατρικό προσωπικό, που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είμαστε δίπλα τους.

