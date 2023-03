Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Έκτακτη εκπομπή για την τραγωδία στα Τέμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μεγάλα ερωτήματα, που ζητούν απαντήσεις και οι ευθύνες. Μαρτυρίες σοκ από το τραγικό δυστύχημα με τις δυο αμαξοστοιχίες.

Τα λάθη που οδήγησαν στη μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη.

Τα μεγάλα ερωτήματα, που ζητούν απαντήσεις και οι ευθύνες.

Μαρτυρίες σοκ από το τραγικό δυστύχημα με τις δυο αμαξοστοιχίες.

Εκτάκτως απόψε, Τετάρτη 1η Μαρτίου, στις 23:00, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: “Μαμά θα σε πάρω όταν φτάσω...” (βίντεο)

Τέμπη – σύγκρουση τρένων: Συγκλονιστικές εικόνες συγγενών έξω από νοσοκομεία

Κύπελλο Ελλάδας: Αναβλήθηκαν οι αγώνες της Τετάρτης