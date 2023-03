Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων

Δημοσία δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.





Δημοσία δαπάνη θα τελεστούν οι κηδείες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Παράλληλα, από την 1η Μαρτίου έως την 3η Μαρτίου 2023 οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλεται και κάθε δημόσια εορταστική εκδήλωση.

Δείτε την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών:

«Με αφορμή το συνταρακτικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που έχει συγκινήσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό, οι Υπουργοί Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αποφασίζουν την τέλεση της κηδείας των θυμάτων με δημόσια δαπάνη.

Παράλληλα, με απόφαση του κ. Βορίδη, από την 1η Μαρτίου έως την 3η Μαρτίου 2023 οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας θα κυματίζουν μεσίστιες ενώ αναστέλλεται και κάθε δημόσια εορταστική εκδήλωση, σε εφαρμογή της κήρυξης από τον Πρωθυπουργό τριήμερου εθνικού πένθους για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος».









