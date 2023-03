Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο σταθμάρχης

Συνελήφθη και επισήμως ο σταθμάρχης. Xαρακτηρίζεται ως υπαίτιος του δυστυχήματος. Στην Λάρισα ο Τάκης Θεοδωρικάκος.



Συνελήφθη και επισήμως ο σταθμάρχης του ΟΣΕ από το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, καθώς υπογράφηκε η έκθεση σύλληψης από τον εισαγγελέα, ο οποίος παρακολουθεί τις ανακρίσεις για την ανείπωτη τραγωδία έξω από τα Τέμπη.

Ο σταθμάρχης, ηλικίας 59 ετών, σύμφωνα με την Αστυνομία, χαρακτηρίζεται ως υπαίτιος του δυστυχήματος και κατηγορείται εκτός των άλλων, για ανθρωποκτονία από αμέλεια άρθρο 302 του Ποινικού Κώδικα), σωματική βλάβη από αμέλεια (314 ΠΚ) και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία μέσων (291 ΠΚ).

Στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται από την ΕΛΑΣ έχουν δώσει ανωμοτί καταθέσεις και άλλοι δύο υπάλληλοι στην Τροχαία Λάρισας.

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος είναι ήδη στη Λάρισα, ξεκινώντας τις συναντήσεις που θα έχει στο πλαίσιο της έρευνας, από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

