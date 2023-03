Κόσμος

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Ζαχάροβα: Συλλυπητήρια για την πολύνεκρη τραγωδία

Συλλυπητήρια προς τον ελληνικό λαό και τις οικογένειες των θυμάτων στην τραγωδία στα Τέμπη απέστειλε και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω της Μαρίας Ζαχάροβα, σύμφωνα με τη σχετική δήλωση, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Ειδικότερα η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρει σε δήλωσή της: «Με βαθιά θλίψη και πόνο έγινε γνωστή στη Ρωσία η είδηση της τραγωδίας στη βόρεια Ελλάδα, όπου τη νύχτα της 1ης Μαρτίου σε σιδηροδρομικό κόμβο μεταξύ Λάρισας και Θεσσαλονίκης ως αποτέλεσμα μετωπικής σύγκρουσης επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας βρήκαν το θάνατο περισσότεροι από τριάντα άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλές δεκάδες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εκφράζουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ελληνικό λαό, πρωτίστως στις οικογένειες, που έχασαν αγαπημένους και οικείους τους. Ευχόμαστε τάχιστη ανάρρωση στους τραυματίες».

