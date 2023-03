Τραγωδία στα Τέμπη: Επικοινωνία Δένδια - Τσαβούσογλου

Συλλυπητήρια του Τούρκου ΥΠΕΞ σε Δένδια για την τραγωδία. Επικοινωνία του Έλληνα ΥΠΕΞ με ομολόγους του.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξέφρασε προς τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια τα συλλυπητήριά του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Το ΥΠΕΞ Τουρκίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την Ελλάδα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

«Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την αλληλεγγύη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

I am deeply saddenned by the train accident near Larissa in Greece last night. My heart goes out to the families and loved ones of all the victims. Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event and I wish a speedy recovery for the injured.