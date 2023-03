Κοινωνία

Τέμπη - σύγκρουση τρένων: Στους 1300 βαθμούς η θερμοκρασία στο πρώτο βαγόνι

Τι ανέφεραν ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος και η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στους 36 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από τη φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.



Ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο επίσημος αριθμός των νεκρών είναι 36, ωστόσο όπως υπογραμμίστηκε από τον κ.Βαθρακογιάννη ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί.

Την ίδια στιγμής, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος μίλησε για 72 νοσηλευόμενους και για 6 άτομα στην Εντατική, ενώ τόνισε ότι το έργο της ταυτοποίησης είναι πολύ δύσκολο καθώς στο σημείο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά αναπτύχθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που ξεπερνούν τους 1.300 βαθμούς Κελσίου.

Όπως τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο βαγόνι- εστιατόριο της επιβατικής αμαξοστοιχίας το οποίο από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, βρέθηκε πάνω σε δύο άλλα βαγόνια. Με τη βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων μετακινήθηκε στο έδαφος και ελέγχθηκε.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη, οι πυροσβέστες επιχειρούν στο δεύτερο βαγόνι και με διασωστικά εργαλεία αφαιρούνται τμηματικά τα κομμάτια του και προσέθεσε ότι όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας σε αυτό οι πυροσβέστες θα συνεχίσουν τις ενέργειες έρευνας και στο τρίτο βαγόνι.

Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων είπε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

