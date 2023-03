Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη - Σύγκρουση τρένων: Λίστα με τα ονόματα των τραυματιών

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από τα νοσοκομεία. Στη δημοσιότητα η λίστα με τα ονόματα όλων των τραυματιών.

Τριάντα έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Το κλίμα είναι βαρύ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, καθώς συγγενείς των θυμάτων της αμαξοστοιχίας βρίσκονται μέχρι αυτή την ώρα στο σημείο και προχωρούν στην ταυτοποίηση των σορών. Το κλίμα που επικρατεί είναι βουβό και αρκετοί άνθρωποι είναι σε απόγνωση.

Οι συγγενείς των θυμάτων λαμβάνουν την ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη από ειδική ομάδα, ενώ δεν είναι λίγοι που ακόμη αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Σημειώνεται πως 55 είναι οι τραυματίες από το δυστύχημα της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, οι οποίοι και νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας. Παράλληλα έξι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ στη Λάρισα, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένα κοριτσάκι 6,5 μηνών που νοσηλεύεται στη χειρουργική του ΠΓΝΛ.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα με τα ονόματα όλων των τραυματιών.

Δωρεάν διαμονή για τους συγγενείς των θυμάτων και τραυματιών από το ΞΕΕ

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, ερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των μελών του, εκφράζει την οδύνη του για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τα πλέον θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, το ΞΕΕ γνωστοποιεί ότι σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Λάρισας, προχωρά άμεσα στη δωρεάν προσφορά δωματίων προς τους συγγενείς των θυμάτων και τραυματιών για τη διαμονή τους αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές, ως ελάχιστη συνεισφορά του κλάδου στη διαχείριση αυτής της εθνικής τραγωδίας.

Σημειώνεται ότι και ο δήμος Λαρισαίων γνωστοποίησε ότι διαθέτει είκοσι τρία δωμάτια σε ξενοδοχεία της Λάρισας για τους συγγενείς θυμάτων και αγνοούμενων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη της Λάρισας και θα παραμείνουν για τις επόμενες ώρες.

