Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Τσίπρας: Ακόμα μετράμε νεκρούς δεν θα μιλήσω τώρα για ευθύνες

Συνοδευόμενος από τον τομεάρχη Μεταφορών, Νίκο Παππά, ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη.

Ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τους αξιωματικούς για την εξέλιξη των ερευνών

Στο σημείο της σύγκρουσης επιχειρούν 78 άνδρες από τις ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Λαμίας.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του στις κάμερες ανέφερε πως "ειναι στιγμές βαθιάς οδύνης και θλίψης, οι εικόνες που είδα είναι συγκλονιστικές, μία αδιανόητη τραγωδία. Ακόμα μετράμε νεκρούς δεν θα μιλήσω τώρα για ευθύνες. Συλληπητήρια στις οικογένειες των θανόντων και περαστικά στους τραυματίες".

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης για έκτακτη αιμοδοσία στα νοσοκομεία της πόλης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του και σύσσωμο τον λαό της πόλης να προσέλθει στα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης για να δώσει αίμα. Η ανείπωτη τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει δημιουργήσει μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για αίμα.

Αυτές τις δύσκολες ώρες στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Παράλληλα ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

