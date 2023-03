Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Μαρτυρία επιβάτη: Δεν μπορούσαμε να βγούμε, σπάσαμε τα παράθυρα (βίντεο)

Σοκάρει η περιγραφή επιβάτη στον ΑΝΤ1, που σώθηκε από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι εικόνες φρίκης που αντίκρισε όταν κατάφερε να βγει από το βαγόνι.

Συγκλονίζει η μαρτυρία στον ΑΝΤ1 του Γιώργου Ευθυμιάδη, επιβάτη στο τρένο που συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Όπως περιέγραψε ο κ. Ευθυμιάδης «όταν φτάσαμε στην Λάρισα μας ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι για τεχνικούς λόγους θα καθυστερούσαμε 15 λεπτά, αλλά καθυστερήσαμε περίπου 35 λεπτά».

«Όταν ξεκίνησε κάποια στιγμή ενώ το τρένο πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα ακούστηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος» ανέφερε και πρόσθεσε ότι αντί το τρένο να πηγαίνει προς τα πάνω «το τρένο πήγαινε προς τα κάτω με αναταράξεις».

Όπως ανέφερε μέσα στο βαγόνι ήταν πάνω από 80 άτομα και σκόρπισαν δεξιά αριστερά μετά την σύγκρουση. «Για πέντε λεπτά προσπαθούσαμε να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα, δεν μπορούσαμε. Κάποιοι νεαροί έσπασαν τα παράθυρα και άνοιξαν τις πόρτες και προσπαθούσαμε να βγούμε»

«Ο πανικός και η ταραχή ήταν τεράστια», υπογράμμισε ο κ. Ευθυμιάδης και ανέφερε ότι στο βαγόνι του μπαρ είχε πολύ κόσμο. Όπως είπε έτυχε να περάσει λίγη ώρα πριν την σύγκρουση από εκεί . «Τα τραπέζια είναι στον αέρα και με την σύγκρουση παρέσυραν τον κόσμο», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε «όταν άρχισαν να κατεβαίνουν οι πρώτοι από το βαγόνι βοήθησαν πολύ κόσμο. Στο βαγόνι 5 από την σύγκρουση εγκλωβίστηκαν πολλοί άνθρωποι και μετά δυσκολίας ένας νεαρός τράβηξε μια κυρία που είχε εγκλωβιστεί».

Στην συνέχεια όπως είπε απομακρύνθηκαν από το σημείο καθώς φοβήθηκαν μην γίνει κάποια έκρηξη, ενώ ανέφερε ότι η πυροσβεστική και η Αστυνομία έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο.

