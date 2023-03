Πολιτική

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Σακελλαροπούλου: Άφησε λουλούδια στα συντρίμμια

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέκοψε την επίσημη επίσκεψη της στη Μολδαβία και μετέβη στον τόπο της τραγωδίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου διέκοψε την επίσημη επίσκεψη της στη Μολδαβία το αεροπλάνο που τη μετέφερε προσγειώθηκε στη Λάρισα και λίγη ώρα αργότερα μετέβη στον τόπο της τραγωδίας με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκλονισμένη από την εικόνα που αντίκρισε, αλλά και από τις περιγραφές των υπευθύνων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού επιβατών, τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, η κυρία Σακελλαροπούλου άφησε λίγα λουλούδια στα συντρίμμια ενός βαγονιού στη μνήμη των θυμάτων.

Αμέσως μετά η Πρόεδρος Δημοκρατίας αναχώρησε για να επισκεφτεί τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας όπου βρίσκονται συγγενείς θυμάτων και τραυματιών.

"Βρισκόμαστε μπροστά σε μια αδιανόητη τραγωδία. Θρηνούμε κατά κύριο λόγο νέους ανθρώπους. Μοιραζόμαστε την οδύνη όσων έχασαν τους δικούς τους, αν και γνωρίζουμε ότι ο πόνος τους είναι τόσο μεγάλος, ώστε κανένας παρηγορητικός λόγος δεν μπορεί να τον ανακουφίσει.

Αγωνιούμε για τους τραυματίες και ευχόμαστε να γίνουν σύντομα καλά. Ευχαριστούμε τα σωστικά συνεργεία και το ιατρικό προσωπικό, που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης.

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είμαστε δίπλα τους", δήλωσε νωρίτερα η Κατερίνα Σακκελαροπούλου, κατά την επίσκεψή της στο Κισινάου, την οποία διέκοψε λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη.

