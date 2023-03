Αθλητικά

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Η Εμμανουέλα Κατζουράκη ανάμεσα στους τραυματίες

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια σκοποβολής Εμμανουέλα Κατζουράκη ανάμεσα στους τραυματίες. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της.

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη, η οποία στις 16 Ιανουαρίου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο Σκητ Γυναικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ISSF στο Ραμπάτ του Μαρόκο, επέβαινε στο μοιραίο τρένο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιστρέψει στην πόλη, όπου και σπουδάζει φαρμακευτική.

Η ίδια δήλωσε συγκλονισμένη για όλα όσα βίωσε κατά την διάρκεια της σύγκρουσης των δύο τρένων, τονίζοντας πως είναι καλά στην υγεία της και το μόνο που την ταλαιπωρεί είναι ένα διάστρεμμα που έπαθε κατά την σύγκρουση.

«Ευχαριστώ πολύ όσους με παίρνουν τηλέφωνο και μου στέλνουν μηνύματα. Δεν θέλω να είμαι αγενής, δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι καλά, πολύ καλύτερα από άλλους πιο άτυχους. Εάν θέλετε να βοηθήσετε, παρακαλώ δώστε αίμα για τους τραυματίες του ατυχήματος» ανάφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media η Κατζουράκη.

