Τέμπη – Σύγκρουση τρένων: Τεράστια ανταπόκριση για αιμοδοσία

Ουρές πολιτών στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και καλέσματα για αιμοδοσία σε όλη την επικράτεια.

Πλήθος κόσμου σπεύδει να δώσει αίμα για τους δεκάδες τραυματίες από το δυστύχημα με τρένα στη Λάρισα, με το νοσοκομείο της πόλης να σηκώνει το μεγαλύτερο «βάρος» της περίθαλψής τους μετά τη φονική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Η πλατεία της Λάρισας είναι γεμάτη κόσμο, με τους πολίτες να περιμένουν στην ουρά για να δώσουν αίμα.

Θεσσαλονίκη: 24ώρη αιμοδοσία στο «Παπανικολάου»

Πλήθος φοιτητών από το Αριστοτέλειο και το πανεπιστήμιο Μακεδονία, προσέτρεξε από την πρώτη ώρα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για να δώσει αίμα για τους τραυματίες της τραγωδίας των Τεμπών. Από αύριο όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μετέχουν στην αιμοδοσία, προκειμένου να αυξηθούν τα αποθέματα αίματος .Εκπρόσωποι συλλόγων φοιτητών στα πανεπιστήμια, απευθύνουν έκκληση προς όλους να προσέλθουν για να δώσουν αίμα. Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», η αιμοδοσία θα συνεχιστεί για όλο το εικοσιτετράωρο.

Έκκληση να προσέλθουν σε αιμοδοσία για τις ανάγκες των τραυματιών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οποίοι νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, απευθύνει η διοίκηση του Θεαγενείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιμοδοτήσουν στην Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Θεαγενείου η οποία θα λειτουργήσει εκτάκτως :

Τετάρτη 1/3

Πέμπτη 2/3 και

Παρασκευή 3/3 από 9:00 πμ έως 13:00 και από 17:00 έως 19:30

Σάββατο 4/3 και

Κυριακή 5/3 από τις 10:00 πμ έως τις 13:00

Αιμοδοσία στην Αθήνα

Σε έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λόγω των τραυματιών στα Τέμπη καλεί τους πολίτες ο Δήμος Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την ΝΥ Αιμοδοσίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου θα διενεργηθεί έκτακτη αιμοδοσία σε τρία ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» ως εξής:

Σήμερα, Τετάρτη 1 Μαρτίου:

Νοσοκομείο Ελπίς (Δημητσάνας 7) άμεση προσέλευση αιμοδοτών μέχρι τις 19:00. Τηλ: 2132039265

Αύριο, Πέμπτη 2 Μαρτίου από τις 10:00 - 15:00:

1ο Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78) - τηλ. για ραντεβού 2103626587

2ο Δημοτικό Ιατρείο (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ, Νέος Κόσμος) Τηλέφωνο για ραντεβού 2109239865

5ο Δημοτικό Ιατρείο (Σαρανταπόρου 4, Πατήσια) - τηλ. για ραντεβού 2102015510

Σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», ο Δήμος Χαλανδρίου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 4 Μαρτίου, από 09.00 έως 14.00, στο κτίριο της Κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αλ. Παπάγου 7, στο 2ο όροφο.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί τους πολίτες «να συνεισφέρουν» καθώς «υπάρχουν συμπολίτες μας που νοσηλεύονται και έχουν ανάγκες για αίμα». Το ΕΚΕΑ παραθέτει διαδραστικό χάρτη προκειμένου οι πολίτες να βρουν την πλησιέστερη νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας: bit.ly/41ACrll σημειώνοντας ότι «η αλληλεγγύη είναι το πιο κρίσιμο όπλο μας τις δύσκολες στιγμές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίμα έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και, συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεχής συνεισφορά των πολιτών, ενώ δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο.

Έκτακτη αιμοδοσία για την κάλυψη των αναγκών των τραυματιών από την τραγωδία στα Τέμπη, θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 2/3 στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17) από τις 9.00 π.μ. έως τις 1.30 μ.μ., με απόφαση του περιφερειάρχη και προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη.

Η αιμοδοσία, συνδιοργανώνεται με τη μονάδα αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Λαϊκό», και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας καθώς και σε όποιον πολίτη επιθυμεί να προσέλθει και να προσφέρει αίμα.

Στα θύματα της τραγωδίας το αίμα από τον Ωρωπό

Προγραμματισμένη αιμοδοσία είχε για σήμερα (1/3) ο δήμος Ωρωπού, στο πλαίσιο των καθιερωμένων δράσεων που γίνονται, προς ενίσχυση της τράπεζας αίματος. Όμως το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στα Τέμπη και η ανάγκη αίματος που έχει προκύψει, οδήγησε τη δημοτική Αρχή στην απόφαση να διαθέσει όλο το αίμα της αιμοδοσίας που πραγματοποιεί, για τις ανάγκες των τραυματιών από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Ήδη από τις πρώτες ώρες που ξεκίνησε η αιμοδοσία στον Ωρωπό, υπάρχει μεγάλη προσέλευση και σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος Γιώργος Γιασημάκης, ήδη έχουν συγκεντρωθεί 45 φιάλες, ενώ η αιμοδοσία συνεχίζεται.

Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης για έκτακτη αιμοδοσία στα νοσοκομεία της πόλης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεσσαλονίκης καλεί τα μέλη του και σύσσωμο τον λαό της πόλης να προσέλθει στα τμήματα αιμοδοσίας των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης για να δώσει αίμα. Η ανείπωτη τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έχει δημιουργήσει μεγάλες και έκτακτες ανάγκες για αίμα.

Αυτές τις δύσκολες ώρες στεκόμαστε στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Παράλληλα ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

