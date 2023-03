Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - ΕΡΓΟΣΕ: Τι είχε καταγγείλει στην παραίτησή του πρώην στέλεχος

Η επιστολή παραίτησης του του πρώην πρόεδρου της Επιτροπής ETCS, Χρήστος Κατσιούλης τον Απρίλιο του 2022.

Αμείλικτα είναι τα ερωτήματα για το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στα Τέμπη και έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Τις τελευταίες ώρες συνδικαλιστές καταγγέλλουν ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας και τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας των συρμών.

Εξάλλου, οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους είχαν κρούσει και στο παρελθόν, αρκετές φορές τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και το επίπεδο ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι λιγότερο από έναν χρόνο πριν, και συγκεκριμένα στις 27 Απριλίου του 2022, ο Χρήστος Κατσιούλης, πρόεδρος της επιτροπής ETCS, η οποία είναι αρμόδια για τα έργα σηματοδότησης και ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, είχε υποβάλει την παραίτησή του στη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ.

Στην επιστολή παραίτησης, ο κ. Κατσιούλης, καταγγέλλει μεταξύ άλλων τη μην τήρηση των φυσικών αντικειμένων των συμβάσεων, γεγονός το οποίο επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα.

Επιπλέον, μίλησε για τη δυνατότητα κίνησης αμαξοστοιχιών με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα σε συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, το Οινόη – Τιθορέα, «χωρίς σε αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θραύση αυτής’ με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων».

Ο ίδιος σημειώνει ότι στο παρελθόν είχε ενημερώσει τη διοίκηση της εταιρίας «για όλα τα τεχνικά θέματα που προκάλεσαν και προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων ανάταξης της σηματοδότησης 717/14 και ETCS επί γραμμής 10005/07», ενώ σε έγγραφό του προς τον Διευθυντή εργων είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τα αναγραφόμενα στα πορίσματα του εμπειρογνώμονα «και τις αμφιβολίες μου για το πόσο ο ίδιος είναι γνώστης της λειτουργίας των καλωδιακών συστημάτων αλληλεξάρτησης σηματοδότησης (R.R.i.)».

Τα σημεία με τα οποία διαφωνεί και καταγγέλλει:

Τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 717 και του τρόπου υλοποίησης του ETCS στα τμήματα Αχαρνές – Οινόη, Δομοκός — Λάρισα και Λάρισα — Πλατύ, διότι καταργούνται συμβατικά δρομολόγια και συμβατικές ενδείξεις φωτοσημάτων.

Τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 717 με την αναίτια αποξήλωση των εν λειτουργία (χρηματοδοτούμενων με ευρωπαϊκά κονδύλια) υφιστάμενων συστημάτων αλληλεξάρτησης στους Σ. Σ.Τανάγρα, Ελεώνα, Θήβα, Σφίγγα, Αλίαρτο, Αλαλκομενές, Λιβαδειά, Δαύλεια και την αντικατάστασή τους με ένα σύστημα αλληλεξάρτησης, διότι επιφέρουν τεράστιες καθυστερήσεις στη σύμβαση του ETCS επί γραμμής

Την κακοδιαχείριση της σύμβασης ανάταξης της σηματοδότησης στο τμήμα Δομοκός — Λάρισα και τις τεράστιες καθυστερήσεις που αυτή ακόμα επιφέρει στη σύμβαση του ETCS επί γραμμής

Τη μη τήρηση του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης 717 στο τμήμα Οινόη — Τιθορέα με την κατάργηση της συμβατικά προβλεπόμενης τμηματοποίησης της γραμμής και την αντικατάσταση των συμβατικά προβλεπόμενων κυκλώματων γραμμής με μετρητές αξόνων, διότι με την υλοποίηση του ETCS θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων στο εν λόγω τμήμα με 200Κm/h, χωρίς σε αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θραύση αυτής’ με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων.

Τις δεσμεύσεις προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς την αποπεράτωση του ETCS τον Οκτώβριο του 2022, δεδομένου ότι η παράταση της σύμβασης ανάταξης της σηματοδότησης (Σ.717) λήγει το Μάιο του 2022, χωρίς να έχει σημειωθεί πρόοδος στην εξέλιξή της.

Η επιστολή παραίτησης του Χρήστου Κατσιούλη στην ΕΡΓΟΣΕ στις 27 Απριλίου του 2022:

