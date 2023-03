Κοινωνία

Δίκη για Μάτι - Λιότσιος: Δέχθηκα πιέσεις για το πόρισμά μου

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας κατέθεσε στη δίκη για τη φονική φωτιά στο Μάτι.

«Υπήρχαν αναγγελίες για συνολικά 37 νεκρούς στο ΕΣΚΕ και άλλους φορείς, μέχρι ο τότε πρωθυπουργός να φθάσει στο Συντονιστικό Κέντρο στο Χαλάνδρι» κατέθεσε στην δίκη για το Μάτι ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος που σήμερα,μετά από τέσσερις ημέρες που βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα, ολοκλήρωσε την κατάθεση του. Ο επιπυραγός που βγήκε από την δικαστική αίθουσα καταχειροκτροτούμενος από το ακροατήριο, αναφέρθηκε σήμερα για πρώτη φορά και στο θέμα των πιέσεων και των απειλών που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενέργησε για τα αίτια της τραγωδίας ως εντολοδόχος της Εισαγγελίας. Απαντώντας σε ερωτήσεις του Εισαγγελέα Έδρας ο επιπυραγός είπε πως από πολύ νωρίς οι αρμόδιοι είχαν σαφή εικόνα της καταστροφικής πορείας της φωτιάς που ξεκίνησε στο Νταού Πεντέλης και της κατάστασης στην περιοχή.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι στις 17.31 οι αρμόδιοι γνώριζαν τα πάντα.

Μάρτυρας: Ναι. Το ερώτημα είναι αν οι πληροφορίες διαχέονταν σε όλους. Οι ενημερώσεις βλέπουμε ότι γίνονται μέσω του κινητού. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα...

Εισαγγελέας: Είπατε ότι εκείνη την ώρα θα πρέπει να είχε δοθεί εισήγηση για οργανωμένη απομάκρυνση.

Μάρτυρας: Γνωρίζαμε ότι η φωτιά διασπάστηκε σε δεύτερο οικισμό… Είχαμε όλες τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα, γνωρίζαμε ότι δεν υπήρχαν επίγειες δυνάμεις, ότι υπήρχε μόνο ένα ελικόπτερο και δυστυχώς στις 18.36 υπάρχει αναφορά για πρώτους νεκρούς στο Νέο Βουτζά.

Ο μάρτυρας είπε πως μέχρι πριν τα μεσάνυχτα, οπότε ο τότε πρωθυπουργός είχε πάει στο Χαλάνδρι για σύσκεψη στο ΕΣΚΕ, οι αρμόδιοι γνώριζαν πως έχουν αναγγελθεί από διάφορους φορείς, συνολικά 37 νεκροί.

Εν μέσω αντιδράσεων από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου πρώην αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλη Ματθαιόπουλου, που ζήτησε να μην ερωτηθεί ο μάρτυρας για το "κεφάλαιο πιέσεων" ο κ. Λιότσιος με την άδεια του δικαστηρίου αναφέρθηκε και σε προσπάθειες που έγιναν ώστε να παραδώσει πόρισμα που δεν θα καταλόγιζε προσωποποιημένες ευθύνες. «Καμία απειλή ή προειδοποίηση δε στάθηκε ικανή προκειμένου να επηρεαστεί η κρίση μου. Βεβαίως και υπήρξαν παρεμβάσεις στο πρόσωπο μου αλλά δεν στάθηκαν ικανές να επηρεάσουν την κρίση μου» είπε κάποια στιγμή με έντονη συναισθηματική φόρτιση ο Δημήτρης Λιότσιος,απαντώντας σε ερώτηση δικηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με το εάν δέχθηκε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της πραγματογνωμοσύνης του.

Αναφερόμενος στα εμπόδια που βρήκε μπροστά του ο επιπυραγός είπε:

«Διορίστηκα για να κάνω τη πραγματογνωμοσύνη. Κατά τη διαδικασία απέστειλα ερωτήματα στο πυροσβεστικό σώμα. Όσο ήταν ο Τερζούδης αρχηγός ό, τι ζήτησα το έλαβα. (αναφέρεται στον κατηγορούμενο Σωτήρη Τερζούδη αρχηγό τότε της Πυροσβεστικής). Πήγαινα μόνος μου στο ΕΣΚΕ για να πάρω απαντήσεις. Δυστυχώς έπρεπε ο Εισαγγελέας Ζαγοραίος να αποχωρήσει (από την θέση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών) κι έπρεπε να παραδώσω την πραγματογνωμοσύνη γρήγορα. Συνάντησα αντιδράσεις από τον υπαρχηγό του Π.Σ για τα ερωτήματα που έθετα, έλεγε ότι δεν έχω δικαίωμα να τα ζητώ. Έμεινα άναυδος αρχικά εγώ, έγινε παρουσία συναδέλφου που είναι εδώ. Δε θα πω όνομα. Με πήγε αυτός στον Τερζούδη και προς τιμή του είπε ό, τι ζητήσει να του το δώσατε. Είχα γνωριμία με τον Ματθαιόπουλο και μου έλεγε, εν είδη αστείου, "πρόσεχε τι κάνεις, δεν είναι καλό για την καριέρα σου". Δεν έδινα σημασία. Μόλις είδα αντιδράσεις πήγα στην εισαγγελέα, την κυρία Γνεσούλη. Της είπα τι συνάντησα, τα εμπόδια. Άμεσα εκδόθηκε και δεύτερο διοριστήριο για να αποστείλω ερωτήματα σε όλες τις υπηρεσίες/φορείς. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν άμεσα όπως και η περιφέρεια. Τα μόνο προβλήματα που υπήρχαν ήταν από την πυροσβεστική. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Τερζούδης δεν πήρα κανένα έγγραφο όπως και ημερολόγιο αεροσκαφών. Ό, τι σας λέω συνοδεύεται από στοιχεία» τόνισε ο κ. Λιότσιος.

Αναφερόμενος στην συνάντηση που είχε με τον κ. Ματθαιόπουλο, στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, λίγο πριν παραδώσει το πόρισμα του, ο μάρτυρας είπε: "Κατά την άφιξη μου στο ΕΣΚΕ πήγα στο γραφείο του. Μείναμε οι δυο μας, και μου έλεγε "τι είναι αυτά που ζητάς; Κοίτα τον εαυτό σου... Θα σε βρει το ένα, το άλλο!". Μου έφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα με έναΝ αρχηγό και υπαρχηγό, ότι ο υπαρχηγός για να "φάει" τον αρχηγό τον άφησε χωρίς εναέρια σε Μάνη και Κύθηρα. Γνώριζα ότι υπάρχουν παθογένειες αλλά σε αυτό το βαθμό όχι".

Δικηγόρος Υποστήριξης Κατηγορίας: Πως το εκλάβατε εσείς σε εκείνη τη φάση;

Μάρτυρας: Μου έκανε εντύπωση σε τι άρρωστο περιβάλλον ζούσαμε και πως μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος του. Δεν ήξερα τι να κάνω, δυστυχώς έφευγε ο κ. Ζαγοραίος. Εκεί συνειδητοποίησα το άρρωστο περιβάλλον.

Ο κ. Λιότσιος είπε φορτισμένος ιδιαίτερα πως μετά το ραντεβού με τον νυν κατηγορούμενο, επικοινώνησε με τον εισαγγελέα Ζαγοραίο. «Δεν του είπα ακριβώς τι ειπώθηκε. Είχα πανικοβληθεί και δεν ήθελα να παραδώσω πραγματογνωμοσύνη. Με έπεισε ο κ. Ζαγοραίος να την παραδώσω. Και μου είπε "και εγώ να μην είμαι εδώ θα σε προστατέψω". Και θυμόμουν την κουβέντα του Ζαγοραίου συνέχεια".

Όπως ανέφερε ο επιπυραγός:«Την προστάτεψα και εγώ και ο εισαγγελέας Ζαγοραίος και ο ανακριτής Μαρνέρης, την υπόθεση. Δεν θα είχε φτάσει εδώ αυτή η υπόθεση. Καμία απειλή, καμία κίνηση δεν στάθηκε ικανή να μην την προχωρήσω. Μιλάω με στοιχεία και αποδείξεις. Δεν εκφέρω προσωπικές απόψεις. Τους ανθρώπους, που είναι από πίσω μου (κατηγορούμενοι από το ΠΣ) τους γνωρίζω 25 χρόνια. Ποτέ δε θα επέτρεπα να αδικηθεί κάποιος. Ποτέ δε θα άφηνα να μην πάρει την αξία που της πρέπει η υπόθεση».

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και σε περιστατικό που συνέβη όταν έγιναν γνωστοί οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση. «Ήμουν στη λέσχη αξιωματικών και έφυγα να πάω σπίτι μου με τη μηχανή μου. 200 μέτρα από το σπίτι φρέναρα. Αντιλήφθηκα ότι είχε φύγει η αλυσίδα από την μηχανή... και ήταν μόλις δύο ετών. Πανικοβλήθηκα και πήρα τον αντιπρόσωπο. Το πρωί την πήγα να την δει. Ήμουν σίγουρος πως κάποιο πρόβλημα, τεχνικό, είχε η μηχανή. Ο τεχνικός μου είπε «κάποιος σε αγαπάει πολύ και στο έκανε». Του λέω «τι λες;». Μου είπε αυτό που ακούς. Το παξιμάδι έχει τέτοια τεχνολογία και δε ξεβιδώνει με τίποτα..».

Η δίκη θα συνεχιστεί την Δευτέρα 6 Μαρτίου.

