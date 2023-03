Κοινωνία

Τέμπη – Σύγκρουση τρένων: Ο σταθμάρχης “αποδέχθηκε το λάθος του”

Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο σταθμάρχης Λάρισας για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Στον ανακριτή θα προσαχθεί αύριο ο σταθμάρχης της Λάρισας ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ενώ φέρεται ότι παραδέχθηκε το μοιραίο λάθος του. Επίσης, στον τόπο της τραγωδίας θα γίνει αυτοψία του δυστυχήματος από την Τροχαία της Λάρισας.

Ειδικότερα, ο σταθμάρχης της Λάρισας ο οποίος έχει συλληφθεί απολογούμενος στο στάδιο της προανάκρισης, φέρεται να παραδέχθηκε το μοιραίο λάθος του και το απέδωσε στην «κακιά ώρα».

Ακόμη, σε βάρος του σταθμάρχη έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαρύτατα αδικήματα. Οι κατηγορίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη, αφορούν το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών από το οποίο προήλθε ως αποτέλεσμα θάνατος πολλών ατόμων, αδίκημα που με βάση πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 291) επισύρει ποινές από 10 χρόνια κάθειρξη ως και ισόβια.

Επίσης, διώξεις θα ασκηθούν για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή και σωματικές βλάβες από αμέλεια και κατά συρροή.

Ακόμη, με εντολή του εισαγγελέα Λάρισας Σταμάτη Δασκαλόπουλου, η προανακριτική απολογία του σταθμάρχη έγινε παρουσία εισαγγελέα, λόγω της μείζονος σημασίας της ερευνώμενης υπόθεσης. Με εντολή επίσης του κ. Δασκαλόπουλου, εισαγγελέας παρίσταται στον τόπο της τραγωδίας ενόψει της σύνταξης αυτοψίας από την Τροχαία της Λάρισας για τα ευρήματα του τραγικού συμβάντος, αυτοψία που θεωρείται κρίσιμο στοιχείο για την συνολική αξιολόγηση του πολύνεκρου δυστυχήματος (τι και ποιός έφταιξε).

