Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη - Ανδρουλάκης: υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί;”

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την επίσκεψη του στον τόπο της τραγωδίας στα Τέμπη.

Όπως συμπλήρωσε, εμφανώς συγκινημένος, «Η πατρίδα μας βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία και στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί;” Γιατί ενώ υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες εδώ και πολλά χρόνια, να κρέμονται τόσες ζωές από ένα ανθρώπινο χέρι».

