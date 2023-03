Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Τράγαλος: Τέτοιο δυστύχημα δεν έχω ξαναζήσει

Τις εφιαλτικές στιγμές από τις πρώτες ώρες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας.

Τις πρώτες εικόνες και τις εφιαλτικές στιγμές λίγο μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπτη περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Κωνσταντίνος Τράγαλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, μέλη της οποίας έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας για βοήθεια.

Όπως είπε ο κ. Τράγαλος τέτοιο δυστύχημα δεν έχει ξαναζήσει. Ανέφερε ότι η πρώτη ομάδα διάσωσης που έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας ήταν από την Λάρισα.

Σημείωσε ακόμα ότι τα πράγματα τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος ήταν πολύ δύσκολα, καθώς όπως ανέφερε έπρεπε να γίνουν και αναγνωρίσεις.

Η προσοχή έπρεπε να είναι μεγάλη, κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, υπογράμμισε και γι' αυτό όλα πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς.

