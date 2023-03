Κοινωνία

Hellenic Train: Επεισόδια έξω από τα γραφεία της εταιρείας

Επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τα γραφεία της Hellenic Train μετά την τραγωδία στα Τέμπη.

Ένταση επικρατεί έξω από τα γραφεία της εταιρείας Hellenic Train στο κέντρο της Αθήνας, ενώ ήταν σε εξέλιξη διαμαρτυρία με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας δημιουργήθηκε ένταση με αποτέλεσμα να επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις .

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών και πέταξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους.

