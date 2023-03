Life

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος για 35χρονο μηχανοδηγό που ταξίδευε ως επιβάτης στο τρένο

Θλίψη στην Φθιώτιδα για έναν 35χρονο που εργαζόταν στην Ηellenic Train και είναι ανάμεσα στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Σοκαρισμένη η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου δυο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Στη μοιραία αμαξοστοιχία ήταν και ο 35χρονος Σπύρος Βούλγαρης από το Λιανοκλάδι, μηχανοδηγός στην Hellenic Train, για τον οποίο οι πληροφορίες θέλουν να ανέβαινε στην συμπρωτεύουσα ως επιβάτης προκειμένου να αναλάβει εμπορική αμαξοστοιχία, την επομένη για την Αθήνα.

Οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι και συγχωριανοί του δεν μπορούν να πιστέψουν ότι από τη μία στιγμή στην άλλη «έφυγε» από κοντά τους. Αν και έμενε στην Αθήνα, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας το πέρασε μαζί τους, διασκεδάζοντας στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Όλοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό παιδί, με βαθύ το αίσθημα του εθελοντισμού, που ενδιαφερόταν για όλους.

