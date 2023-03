Τεχνολογία - Επιστήμη

Τραγωδία στα Τέμπη - Ιορδανίδης: Ήταν ένα προαναγγελθέν δυστύχημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τις ελλείψεις που καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι μίλησε στον ΑΝΤ1, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανοδηγών.



Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα και τις ελλείψεις όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα τρένα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Αλέξανδρος Ιορδανίδης, Μηχανοδηγός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανοδηγών.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την τραγωδία στα Τέμπη «προαναγγελθέν δυστύχημα». Όπως είπε η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η υποδομή με την παραμελήσει, σύμφωνα με τον ίδιο «μας έχουν καταντήσει να ζήσουμε σήμερα το τραγικό δυστύχημα».

«Συστήματα που έχουν παραγγελθεί και έχουν πληρωθεί δεν έχουν τοποθετηθεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε να έχουμε μπει σε πιο σύγχρονα συστήματα αλλά έχουμε μείνει στα συστήματα της δεκαετίας του ‘70» .

«Δεν έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα για να είμαστε πιο ασφαλείς», σημείωσε ο κ. Ιορδανίδης.

Μανώλης: Δεν περιμέναμε ότι θα ζήσουμε νέο Δοξαρά το 2023

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον ΑΝΤ1 μίλησε και ο Γιώργος Μανώλης, Μηχανοδηγός και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης.

Πριν λίγο καιρό έστειλαν εξώδικο για τα συστήματα ασφαλείας, άλλα όπως είπε «αποδείχθηκε στην πράξη πως τίποτα δεν ελήφθη υπόψη για όσα λέγαμε τότε».

«Είμαστε η πρώτοι που ζητάμε να μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο και οι υποσχέσεις να γίνουν πράξη» σημείωσε και πρόσθεσε ότι τα GPS εγκαταστάθηκαν χρόνια πριν και όταν ολοκληρώθηκε το έργο είπαν ότι θα λειτουργήσει το σύστημα κάτι όμως που δεν έγινε.

«Δεν περιμέναμε ότι θα ζήσουμε νέο Δοξαρά το 2023», υπογράμμισε ο κ. Μανώλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - Μητσοτάκης: Οι ευθύνες θα αποδοθούν, η Πολιτεία δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων

Τέμπη: Η στιγμή της σύγκρουσης των τρένων (βίντεο)

Hellenic Train: Επεισόδια έξω από τα γραφεία της εταιρείας