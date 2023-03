Τεχνολογία - Επιστήμη

Τραγωδία στα Τέμπη – Λέκκας: Αν η σύγκρουση ήταν στο τούνελ, δεν θα υπήρχαν επιζώντες

Ο καθηγητής διαχείρισης κρίσεων μίλησε στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στα Τέμπη και όσα είδε από κοντά.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε για την τραγωδία στα Τέμπη ο καθηγητής διαχείρισης κρίσεων, Ευθύμης Λέκκας, που βρέθηκε και στο σημείο.

«Αν η σύγκρουση γινόταν στην σήραγγα, με αθροιστική ταχύτητα των 300 χιλιομέτρων, θα παραμορφωνόταν οι αμαξοστοιχίες σε όλο το μήκος τους, θα υπήρχε φωτιά σε όλο το μήκος των αμαξοστοιχιών από την ειδική ατμόσφαιρα, πιθανώς θα κατέρρεαν και οι σήραγγες και δεν θα επέτρεπαν καμία διασωστική προσπάθεια, δεν θα μπορούσε να επιζήσει κανείς», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Ευθύμιος Λέκκας.

Περιέγραψε τις τραγικές εικόνες που είδε στο σημείο, με τα σίδερα των τρένων να έχουν λυγίσει.

Αναγνώρισε, την ίδια ώρα ότι, «η απόκριση της Πυροσβεστικής και των τοπικών Αρχών, της περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων, υπήρξε πολύ καλή, πρέπει να το τονίσουμε, υπήρξε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα, που περιόρισε τα χειρότερα?».

Σημείωσε δε πως, «η εταιρία του ΟΣΕ πουλήθηκε σε πολύ μικρότερη τιμή από την πραγματική της αξία», τονίζοντας πως, «είναι πολλά θέματα που τίθενται προς συζήτηση σχετικά με την εταιρεία» και ένα από τα σημαντικά στοιχεία ήταν «με τι συνθήκες έγινε η αγορά».

