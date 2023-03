Αθλητικά

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Αρμάνι Μιλάνο “θρηνεί” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω ανάρτησης εξέφρασε την αλληλεγγύη της στο πένθος της Ελλάδας η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο, επέλεξε μία ελληνική σημαία για να εκφράσει την αλληλεγγύη της και τη συμπαράστασή της στους Έλληνες για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Μαζί» έγραψε επίσης ο ιταλικός σύλλογος στη σχετική ανάρτησή του στο Twitter, προσθέτοντας και μία... καρδιά.

Εξάλλου, ο γενικός διευθυντής της Αρμάνι Μιλάνο είναι ο Έλληνας Χρήστος Σταυρόπουλος, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός επί σειρά ετών πριν πει το «ναι» στους Ιταλούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Η στιγμή της σύγκρουσης των τρένων (βίντεο)

Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα

Τραγωδία στα Τέμπη - Μητσοτάκης: Οι ευθύνες θα αποδοθούν, η Πολιτεία δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων