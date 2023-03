Κόσμος

Τέμπη - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μπορούμε να βοηθήσουμε στις έρευνες

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, σχετικά με το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, στα Τέμπη.

Σε δήλωση εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1, σχετικά με την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, αναφέρονται τα εξής:

«Λυπούμαστε βαθιά από την τραγωδία που σημειώθηκε κοντά στην πόλη των Τεμπών στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι σκέψεις μας είναι με τον Σύμμαχό μας και τον λαό της Ελλάδας καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την τραγωδία.

Δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολίτες των ΗΠΑ που επηρεάζονται αυτήν τη στιγμή. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στις προσπάθειες έρευνας και σεβόμαστε και θαυμάζουμε βαθύτατα τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης που εργάζονται στο σημείο του ατυχήματος.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα θύματα και τους αγαπημένους τους που επλήγησαν από αυτό το δυστύχημα».

