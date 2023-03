Life

Χάρι - Μέγκαν: Ο Κάρολος τους κάνει “έξωση” από το Ουίνδσορ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς βασιλική στέγη φαίνεται πως μένουν ο πρώην πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ.

«Άστεγοι» θα μείνουν στη Βρετανία ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, αφού ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να τους κάνει έξωση από την κατοικία τους στο Γουίνδσορ, μετά την έκδοση της «εκρηκτικής» αυτοβιογραφίας του δευτερότοκου γιου του.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες The Sun και The Telegraph, το Μπάκιγχαμ έστειλε το ειδοποιητήριο έξωσης στο ζευγάρι, το οποίο πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις του εναντίον του στέμματος αφότου αποχώρησε από τα επίσημα καθήκοντά του και έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 2020.

Το Φρόγκμορ Κότατζ, μια κατοικία 5 δωματίων που βρίσκεται μέσα στο βασιλικό κτήμα του κάστρου Γουίνδσορ, στα δυτικά του Λονδίνου, είχε παραχωρηθεί στον δούκα και στη δούκισσα του Σάσεξ από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 2018, ως δώρο γάμου. Το ζευγάρι αποφάσισε να ανακαινίσει το σπίτι αλλά το κόστος που επιβαρύνθηκαν οι φορολογούμενοι, που έφτασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, σοκάρισε τους Βρετανούς. Ο πρίγκιπας Χάρι αναγκάστηκε να επιστρέψει τα χρήματα αφού έφυγε με σύζυγό του για τις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα The Sun γράφει ότι ο Κάρολος δεν πρότεινε μια νέα, βασιλική κατοικία στους «Σάσεξ», γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα έχουν δικό τους σπίτι για να μείνουν στις σπάνιες πλέον επισκέψεις τους στη Βρετανία. Η απόφαση αυτή ηχεί σαν κύρωση για την έκδοση του βιβλίου «Ρεζέρβα», στις αρχές Ιανουαρίου, στο οποίο ο Χάρι κατηγορεί την οικογένειά του για διάφορα θέματα. Αφηγείται μεταξύ άλλων έναν βίαιο καυγά με τον αδελφό του, τον διάδοχο του θρόνου Ουίλιαμ και υποστηρίζει ότι η μητριά του, η βασιλική σύζυγος Καμίλα, αποκάλυψε ιδιωτικές συζητήσεις τους στον Τύπο.

Οι «Σάσεξ» έχουν διορία μέχρι τις αρχές καλοκαιριού, δηλαδή μετά τη στέψη του Καρόλου, που είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου, ώστε να μετακομίσουν όσα προσωπικά είδη τους παραμένουν στο σπίτι, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στο ζεύγος. Είναι άγνωστο αν ο Χάρι και η Μέγκαν θα παραστούν στην τελετή της στέψης, αν και ορισμένα μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι θα προσκληθούν.

Ο βιογράφος τους, ο Όμιντ Σκόμπι, υποστηρίζει, επικαλούμενος πηγές προσκείμενες στο ζεύγος, ότι ο Χάρι και η Μέγκαν «σάστισαν» από αυτήν την απόφαση που τους φαίνεται σαν «σκληρή τιμωρία».

Ο Κάρολος φέρεται ότι θα ζητήσει από τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Άντριου, να εγκατασταθεί στο Φρόγκμορ Κότατζ, για να αφήσει την πολυτελή κατοικία του Ρόγιαλ Λοτζ, επίσης στο Γουίνδσορ. Ο Άντριου έπεσε σε δυσμένεια αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλικές επιθέσεις και για τη φιλία του με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο βασιλιάς, που σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θέλει να περιορίσει τις δαπάνες της μοναρχίας, εξετάζει το ενδεχόμενο να του στερήσει το ετήσιο επίδομά του, ύψους 250.000 λιρών, κάτι που θα καθιστούσε δύσκολο για τον Άντριου να συντηρεί το Ρόγιαλ Λοτζ.

Το Μπάκιγχαμ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για αυτές τις πληροφορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μπορούμε να βοηθήσουμε στις έρευνες

Σεισμός - ΕΕΣ: οικονομική ενίσχυση των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία

Formula 1: Τα ρεκόρ προς... κατάρριψη το 2023