Τραγωδία στα Τέμπη: Ο φοιτητής που έσωσε επιβάτες από το φλεγόμενο βαγόνι

Τουλάχιστον δέκα επιβάτες του φλεγόμενου τρένου στα Τέμπη έσωσε ένας 20χρονος επιβάτης της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Ο φοιτητής Ανδρέας Αλικανιώτης κατάφερε να βγει ζωντανός από το δεύτερο βαγόνι, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά κι έσπασε το τζάμι, σώζοντας τουλάχιστον δέκα επιβάτες.

Το γεγονός έκανε γνωστό η Έρη Τζιαστούδη, γιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, μέσω ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της γιατρού

«Αν και ο ουρανός γέμισε σήμερα από αγγέλους, είμαστε τυχεροί που έχουμε ανάμεσά μας έναν επίγειο άγγελο τον 20χρονο φοιτητή Ανδρέα Αλικανιώτη, ο οποίος βγήκε σχεδόν αλώβητος από το 2ο βαγόνι. Είναι ένας ήρωας γιατί με κίνδυνο της ζωής του, με την τεράστια φωτιά δίπλα του, δεν εγκατέλειψε το βαγόνι αλλά κατάφερε και έσπασε μόνος του το τζάμι και έσωσε τουλάχιστον δέκα ακόμη παιδιά, αγόρια και κορίτσια.

Μέσα στη σημερινή μαύρη ημέρα ο Ανδρέας μας έδειξε πως η νέα γενιά των Ελλήνων έχει καλοσύνη, αρχές και ήθος!

Συγχαρητήρια όμορφε Ανδρέα μου, συγχαρητήρια στους γονείς που σε μεγάλωσαν!!!».

