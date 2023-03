Life

Τραγωδία στα Τέμπη: Θρήνος για 39χρονη στρατιωτικό (εικόνες)

Η άτυχη επιβάτιδα του τρένου, πυο συγκρούστημε με εμπορική αμαξοστοιχία στα Τέμπτη, άφησε πίσω της δύο παιδιά.

Η 39χρονη επαγγελματίας οπλίτης Λένα Δουρμίκα συγκαταλέγεται μεταξύ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Όπως αναφέρει το 24oresimathia.gr η 39χρονη Βεροιώτισσα στρατιωτικός επέστρεψε από την Αθήνα με προορισμό το σπίτι της στη Βέροια, αλλά έχασε την ζωή της στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Η άτυχη 39χρονη υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στον 1ο Λόχο Διαβιβάσεων στη Βέροια.

Με τον σύζυγό της, επαγγελματία που διατηρεί κατάστημα ποδηλάτων στη Βέροια, είχαν αποκτήσει δύο αγόρια.

Θρήνος για 35χρονο μηχανοδηγό που ταξίδευε ως επιβάτης στο τρένο

Στη μοιραία αμαξοστοιχία ήταν και ο 35χρονος Σπύρος Βούλγαρης από το Λιανοκλάδι, μηχανοδηγός στην Hellenic Train, για τον οποίο οι πληροφορίες θέλουν να ανέβαινε στην συμπρωτεύουσα ως επιβάτης προκειμένου να αναλάβει εμπορική αμαξοστοιχία, την επομένη για την Αθήνα.

Οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι και συγχωριανοί του δεν μπορούν να πιστέψουν ότι από τη μία στιγμή στην άλλη «έφυγε» από κοντά τους. Αν και έμενε στην Αθήνα, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας το πέρασε μαζί τους, διασκεδάζοντας στις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Όλοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικό παιδί, με βαθύ το αίσθημα του εθελοντισμού, που ενδιαφερόταν για όλους.

