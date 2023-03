Κοινωνία

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: οι διάλογοι του σταθμάρχη πριν την τραγωδία (ηχητικό ντοκουμέντο)

Αίσθηση προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο με τις μοιραίες εντολές του σταθμάρχη, που έφεραν το πολύνεκρο δυστύχημα.

Τον διάλογο μεταξύ των μηχανοδηγών της αμαξοστοιχίας Ιntercity 62 και του σταθμάρχη της Λάρισας αποκαλύπτει το «Πρώτο Θέμα»: όπως προκύπτει από τις σύντομες συνομιλίες, ο σταθμάρχης χωρίς να το αντιλαμβάνεται τους δίνει εντολή να μπει στην παρακαμπτήριο και να συνεχίσει το ταξίδι του από τη γραμμή Θεσσαλονίκη - Αθήνα, στην οποία ήδη εκινείτο η εμπορική αμαξοστοιχία.

Οι οδηγοί δεν παραξενεύτηκαν με το κόκκινο φωτόσημο που έβλεπαν μπροστά τους, καθώς το σύστημα φωτοσήμανσης δεν λειτουργεί. Μάλιστα, όπως έλεγαν σιδηροδρομικές πηγές, ο σταθμάρχης δεν αντελήφθη καν ότι το τρένο μπήκε στην αντίθετη γραμμή, οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα να διορθώσει το λάθος του στα λίγα λεπτά που απέμεναν.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο αναφέρονται τα εξής:

Μηχανοδηγός: Η Λάρισα ακούει;

Η Λάρισα ακούει; Σταθμάρχης : Ακούει. Με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως φωτόσημο εισόδου νέων Πόρων.

: Ακούει. Με 47 νούμερο περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως φωτόσημο εισόδου νέων Πόρων. Μηχανοδηγός: Βασίλη, φεύγω;

Βασίλη, φεύγω; Σταθμάρχης: Φεύγεις, φεύγεις.

Φεύγεις, φεύγεις. Μηχανοδηγός: Έγινε, καλό βράδυ.

Έγινε, καλό βράδυ. Σταθμάρχης: Καλή συνέχεια.

Είχε προηγηθεί διάλογος του σταθμάρχη με τον κλειδούχο, ο οποίος είναι αποκαλυπτικός του τι συνέβη:

Υπάλληλος σιδηροδρομικού σταθμού: Βασίλη, να γυρίσω (σημ: εννοεί το κλειδί που αλλάζει την κατεύθυνση της γραμμής)

Βασίλη, να γυρίσω (σημ: εννοεί το κλειδί που αλλάζει την κατεύθυνση της γραμμής) Σταθμάρχης: Όχι, όχι, άστο όπως είναι, γιατί ακολουθεί το 1564.

Όχι, όχι, άστο όπως είναι, γιατί ακολουθεί το 1564. Υπάλληλος σιδηροδρομικού σταθμού: Έγινε, καλώς, το αφήνω όπως είναι η διαγώνιος.

Η σύντομη αυτή συνομιλία φανερώνει τι πραγματικά συνέβη: Ο κλειδούχος ρώτησε τον σταθμάρχη αν έπρεπε να γυρίσει το κλειδί στην ευθεία -οπότε το τρένο θα συνέχιζε στην κανονική γραμμή, χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο, ο σταθμάρχης του είπε ότι επρόκειτο να χρησιμοποιήσει τη διαγώνιο ένα τοπικό τρένο, όπως και συνέβη. Όμως, στη συνέχεια ο σταθμάρχης ξέχασε να γυρίσει το κλειδί, οπότε το Intercity μπήκε στο «αντίθετο ρεύμα».

Οι διάλογοι είναι τυπικοί, καθώς οι μηχανοδηγοί δεν είχαν λόγο να αμφισβητήσουν την εντολή του σταθμάρχη, αφού θεωρούσαν ότι είχε επικοινωνήσει με τον συνάδελφό του στον επόμενο σταθμό, στους Νέους Πόρους και θεώρησαν ότι η γραμμή ήταν ελεύθερη. Σημειώνεται ότι την συγκεκριμένη ημέρα είχαν καταγραφεί αρκετά τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα τμήματα των γραμμών να κλείνουν κατά διαστήματα.

Το Intercity είχε ξεκινήσει στις 22:48 με καθυστέρηση 48 λεπτών από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Παλαιοφαρσάλων και έφτασε στο «ραντεβού του θανάτου» με την εμπορική αμαξοστοιχία λίγα λεπτά μετά τις 23:00.

Ο σταθμάρχης, αφού αρχικά υποστήριξε ότι είχε «κλειδώσει» το τρένο στην σωστή γραμμή «αλλά δεν υπάκουσε το σύστημα», παραδέχθηκε το μοιραίο λάθος του στην ανάκριση και βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο για ανθρωποκτονίες από αμέλεια.

