Τραγωδία στα Τέμπη - Λεοντάρη: Τρία αδέλφια μεταξύ των νεκρών (βίντεο)

Η επικεφαλής ιατροδικαστής της έρευνας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την έκτακτη εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «Πρόσωπο με Πρόσωπο».

Συνολικά 43 σοροί έχουν νεκροτομηθεί μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, όπως δήλωσε η Ρουμπίνη Λεοντάρη, ιατροδικαστής του υπουργείου Δικαιοσύνης, που προΐσταται της έρευνας, στην έκτακτη εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρόσωπο με Πρόσωπο».

Όπως είπε, η νεκροτόμηση ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης και «λόγω της μαζικότητας, ζητήσαμε ομάδα για μαζική αναγνώριση και μαζί με την Αστυνομία της Λάρισας, ιατροδικαστές από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία νεκροτομήσαμε όλες τις σορούς».

Η ιατροδικαστής σημείωσε πως πρόκειται για «43 νεκροτομημένες σορούς και μία σακούλα με μέλη», ενώ σημείωσε ότι, «πήραμε δείγμα από 53 συγγενείς κι ελπίζουμε πως αύριο θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα».

Ερωτηθείσα για το πόσα άτομα αγνοούνται, είπε πως «έχουμε 43 σορούς και 53-54 οικογένειες που έχουν δώσει DNA», διευκρινίζοντας πως και «τα διαμελισμένα μέλη μπορεί να αφορούν τις σορούς και γι’αυτό ελήφθη DNA και από τα μέλη».

Εκτίμησε ότι, «αύριο το μεσημέρι θα έχουμε όλες τις απαντήσεις».

Κλείνοντας απάντησε σε σχετική ερώτηση για την ηλικία των θυμάτων, επιβεβαιώνοντας πως «πρόκειται για πολύ νέα παιδιά. Από τις σορούς που ήταν αναγνωρίσιμες, έχουμε τρία αδέρφια. Δίδυμα και την αδερφή τους, από την πόλη των Τρικάλων».

