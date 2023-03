Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο σταθμάρχης οδηγείται σήμερα στον ανακριτή

Σήμερα θα συνεχιστούν οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία στο τρίτο βαγόνι.

Στον ανακριτή θα προσαχθεί σήμερα ο σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, ενώ φέρεται ότι παραδέχθηκε το μοιραίο λάθος του. Επίσης, στον τόπο της τραγωδίας θα γίνει αυτοψία του δυστυχήματος από την Τροχαία της Λάρισας.

Τριήμερο εθνικό πένθος 1-3 Μαρτίου 2023 με μεσίστια έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων, κήρυξε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε 42 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορική, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, αργά το βράδυ της Τρίτης.

Από τους 72 νοσηλευόμενους επιβάτες, 15 πήραν χθες εξιτήριο, ενώ 57 επιβάτες παραμένουν για νοσηλεία, εκ των οποίων 6 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

