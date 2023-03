Κόσμος

ΗΠΑ: Πήγε στο αεροδρόμιο με εκρηκτικό μηχανισμό στη βαλίτσα

Ο άντρας που μετέφερε τη βαλίτσα συνελήφθη λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το Ορλάντο.

Άνδρας που πήγε σε αεροδρόμιο με εκρηκτικό μηχανισμό σε αποσκευή του συνελήφθη στην πολιτεία Πενσιλβάνια, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αμερικανικές αρχές.

«Ο μηχανισμός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου αποσκευών» τη Δευτέρα, στο αεροδρόμιο Lehigh Valley International, στις ανατολικές ΗΠΑ, εξήγησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των μεταφορών (TSA) σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Η βαλίτσα ενεργοποίησε συναγερμό όταν εισήλθε στη συσκευή ελέγχου αποσκευών», ωθώντας πράκτορα της TSA να ελέγξει το περιεχόμενο, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

Αφού περιεργάστηκε κυλινδρικό αντικείμενο μέσα στη βαλίτσα, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συμπέρανε πως επρόκειτο πράγματι για ενεργό εκρηκτικό μηχανισμό, που περιείχε σκόνη όμοια με εκείνη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με αναφορά του FBI, που περιήλθε σε γνώση του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

Η βαλίτσα περιείχε επίσης συσκευασία με βουτάνιο, αέριο που χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο, αναπτήρα, καθώς και σωλήνα με κατάλοιπα λευκής σκόνης, διευκρίνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευνας.

Ο ύποπτος, που κατονομάστηκε ως Μαρκ Μάφλι από την αστυνομία, επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση για το Ορλάντο (Φλόριντα).

Ο κ. Μάφλι έφυγε από το αεροδρόμιο τη Δευτέρα, μόλις άκουσε αναγγελία του συστήματος ειδοποιήσεων που τον καλούσε να προσέλθει στο γραφείο ασφαλείας. Συνελήφθη από την αστυνομία μερικές ώρες αργότερα.

