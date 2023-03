Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Το “τρένο” δε σταματάει πουθενά

Με τον Greek Freak να είναι και πάλι απολαυστικός, το Μιλγουόκι πέτυχε την 16η συνεχόμενη νίκη του, κόντρα στο Ορλάντο.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι Μπακς έκαναν νέα σπουδαία εμφάνιση μέσα στο Μιλγουόκι κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ (139-117), πήραν μια ακόμα νίκη και έκαναν το 16/16, αποδεικνύοντας ότι είναι σε απίθανη κατάσταση!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός έχοντας 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 μπλοκ σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής, με 3/4 τρίποντα, 7/10 δίποντα και 8/10 βολές.

Συμπαραστάτης του Greek Freak επιθετικά ήταν ο Τζρου Χολιντέι που είχε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ από την δική του πλευρά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-29, 76-66, 108-96, 139-117

