Προαστιακός: Δεν υπάρχει σύστημα σηματοδότησης στο κομμάτι “Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο”

Αποκάλυψη – βόμβα έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με θέμα τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία στα Τέμπη.

Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες από τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό αγνοουμένων του τραγικού δυστυχήματος της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 43 νεκρούς - εκ των οποίων οι 7 απανθρακωμένοι και 57 τραυματίες. Η έρευνα θα συνεχιστεί από τα σωστικά συνεργεία στο τρίτο βαγόνι.

Αίσθηση προκαλεί μια πληροφορία που αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με θέμα τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία στα Τέμπη.

«Σύστημα σηματοδότησης δεν υπάρχει ούτε στο κομμάτι “Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο”, που χρησιμοποιεί ο Προαστιακός και η εταιρεία Hellenic Train, καθώς και το Μετρό. Και ο άνθρωπος που μου το λέει είναι υψηλά ιστάμενος στον χώρο. Είναι δυνατόν αυτό; Δηλαδή μπορεί να δούμε να συμβαίνει ένα ανάλογο δυστύχημα σε αυτό το τμήμα; Στην πορεία από τη “Δουκίσσης Πλακεντίας” στο “Αεροδρόμιο”;» ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

