Τραγωδία στα Τέμπη: μηχανοδηγός εκτός υπηρεσίας αγνοείται

Δεύτερος μηχανοδηγός εκτός υπηρεσίας ήταν επιβάτης στη μοιραία αμαξοστοιχία.

Οι εξελίξεις για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου δυο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι, συγκλονίζουν.

Σιδηροδρομικός και συγκεκριμένα μηχανοδηγός της Hellenic Train που όμως βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και ταξίδευε από Αθήνα με την επιβατική αμαξοστοιχία, είναι ένας 29χρονος από την Αλεξανδρούπολη που εξακολουθεί να αγνοείται μετά την φονική μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη, σύμφωνα με το evros-news.gr.

Η οικογένεια του, με τον πατέρα του σιδηροδρομικό και την μητέρα του γνωστή επαγγελματία της Αλεξανδρούπολης που κατάγεται από χωριό της περιοχής Διδυμοτείχου, συνεχίζει να τον αναζητεί. Οι ελπίδες όσο περνάει η ώρα δυστυχώς μειώνονται και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να βρισκόταν με τους συναδέρφους του μηχανοδηγούς στην αρχή της αμαξοστοιχίας, αν και ταξίδευε ως επιβάτης.

Υπενθυμίζεται ότι ένας ακόμη μηχανοδηγός, έχασε τη ζωή του στη μοιραία αμαξοστοιχία, ο 35χρονος Σπύρος Βούλγαρης από το Λιανοκλάδι, μηχανοδηγός στην Hellenic Train, για τον οποίο οι πληροφορίες θέλουν να ανέβαινε στην συμπρωτεύουσα ως επιβάτης προκειμένου να αναλάβει εμπορική αμαξοστοιχία, την επομένη για την Αθήνα.

