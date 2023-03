Κοινωνία

Κορωπί: έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού στο Ειρηνοδικείο

Συναγερμός σήμανε στο Ειρηνοδικείο στο Κορωπί μετά από έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο Eιρηνοδικείο στο Κορωπί, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (02.03.2023) άγνωστοι τοποθέτησαν έξω από το Ειρηνοδικείο Κορωπίου μηχανισμό αποτελούμενο από πυροσβεστήρα και εύφλεκτο υλικό.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτήριο επί της οδού Κάσου 18.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και εξετάζονται κάμερες ασφαλείας από το σημείο.

