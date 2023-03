Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – Λεονταρή: Εκτός των νεκρών έχουμε και σάκους με ανθρώπινα μέλη

Η ιατροδικαστής εξέφρασε τον φόβο της ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί καθώς υπάρχουν οικογένειες που έχουν δώσει dna κι έχουν δηλώσει απώλεια χωρίς να υπάρχει σορός.

Συνολικά 43 σοροί έχουν νεκροτομηθεί μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, όπως δήλωσε η Ρουμπίνη Λεοντάρη, ιατροδικαστής του υπουργείου Δικαιοσύνης, που προΐσταται της έρευνας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Συμπλήρωσε όμως πως πέρα από τις σορούς υπάρχουν και σάκοι με ανθρώπινα μέλη τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

«53-54 οικογένειες έχουν δώσει dna και έχουν δηλώσει απώλεια», είπε η κυρία Λεονταρή, εκφράζοντας τον φόβο της ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδεχομένως θα αυξηθεί.

Τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω dna, την διενεργεί κλιμάκιο της Αστυνομίας κι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

