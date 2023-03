Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Τερζάκης: το τρένο φαινόταν στο σύστημα μέχρι 3 χιλιόμετρα πριν τη σύγκρουση (βίντεο)

Η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε στο Κέντρο Συστημάτων Τηλεδιοίκησης-Σηματοδότησης στις Αχαρνές. Τί εξήγησε ο Παναγιώτης Τερχάκης για το σιδηροδρομικό δίκτυο και το δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Παναγιώτης Τερζάκης, σύμβουλος διοίκησης ΟΣΕ, για το καίριο ζήτημα που απασχολεί μετά την τραγωδία στα Τέμπη, σχετικά με τα κέντρα ελέγχου αμαξοστοιχιών.

Ο Παναγιώτης Τερζάκης, από το Κέντρο Τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών και ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου της Νοτίου Ελλάδος, από τους Αγιους Αναργύρους μέχρι το Μενίδι και από το Αεροδρόμιο μέχρι τα Λιόσια και από Τιθωρέα μέχρι Δομοκό.

Όπως αναφέρει αυτό είναι ένα από τα τρία κέντρα ελέγχου. "Το δεύτερο είναι στην Κόρινθο και ελέγχει το κομμάτι από Κιάτο μέχρι Ροδοδαφνη και το τρίτο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ελέγχει από το Πλατύ μέχρι Θεσσαλονίκη-Ειδομένη και Στρυμόνα-Προμαχώνα."

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι τόσο η Λάρισα, όσο και ο Παλαιοφάρσαλος έχουν αντίστοιχο τοπικό κέντρο, που δείχνει τις διαδρομές των τρένων κατα τόπους και τις αμαξοστοιχίες, που λειτουργούν εδώ και δύο μήνες. "Μέχρι και 5,5 χιλιόμετρα μετά τον σταθμό της Λάρισας και περίπου 3 πριν τη μοιραία σύγκρουση, το τρένο απεικονιζόταν στο τοπικό σύστημα του σταθμού", είπε και όπως αποκάλυψε, μετά από το σημείο αυτό, δεν έδειχνε το τρένο καθώς είναι υπό ανάταξη.

"Το γιατί ο σταθμάρχης, δεν το είδε, δεν λειτούργησε, είναι ζήτημα της ανακριτικής διαδικασίας", τόνισε ο Παναγιώτης Τερζάκης. "Για κάποιον λόγο, τα δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή" επεσήμανε.

Οι ανακριτικές αρχές, έχουν όλες τις καταγραφές με τις κινήσεις του σταθμάρχη και τις συνομιλίες, για την έρευνα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος όπως επεσήμανε.

Όσον αφορά στι ποιες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν για να αποτραπεί κάποιο ενδεχόμενο λάθος από τον σταθμάρχη, ο Παναγιώτης Τερζάκης ανέφερε: "Το πρόγραμμα αυτό είναι το ETCS, από Τιθωρέα μέχρι Δομοκό, το σύστημα υπάρχει, φτιάχτηκε και παραδόθηκε τον Μάιο του 2022. Οι κλοπές καλωδίων αλλά και η έλειψη προσωπικού, απαξίωσε αυτό το σύστημα."

Σχετικά με τις καταγγελίες, για την έλλειψη σηματοδότησης, ανέφερε ότι στα "τυφλά σημεία" δεν υπάρχει τίποτα, ενώ στη Λάρισα, όπως εξήγησε, απεικονιζόταν το ένα τρένο μόνο, καθώς η εμπορική αμαξοστοιχία βρισκόταν σε ένα από τα τυφλά σημεία.

