Καταγγελία: Σεξουαλική παρενόχληση 7χρονης από τον σύντροφο της θείας της

Την καταγγελία κατά του συντρόφου της αδερφής της, έκανε η μητέρα του 7χρονου κοριτσιού.

Ακόμη μία καταγγελία σχετικά με σεξουαλική παρενόχληση και μάλιστα σε ανήλικη, βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στον Πύργο Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αστυνομικές Αρχές στον Πύργο ερευνούν μία υπόθεση που σχετίζεται με προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ενός ανήλικου κοριτσιού και συγκεκριμένα 7 ετών από έναν 55χρονο άνδρα σε περιοχή της ηλειακής πρωτεύουσας.

Την καταγγελία έκανε η μητέρα του 7χρονου κοριτσιού η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, υποστήριξε πως η κόρη της έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον σύντροφο της αδελφής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», από την Αστυνομία ήδη παραγγέλθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από παιδοψυχολόγο του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών ενώ η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας.

