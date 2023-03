Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - 28χρονος τραυματίας: τα σίδερα τσαλακώνονταν σαν τσιγαρόχαρτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιζώντων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Νόμιζα ότι θα καούμε ζωντανοί μέσα στο βαγόνι. Πίστευα ότι δεν θα καταφέρω να βγω ζωντανός». Με αυτά τα λόγια, ο 28χρονος Στέργιος Μιναέμης περιγράφει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στη Λάρισα.

"Τραγικές στιγμές ζήσαμε, πολλά χτυπήματα μέσα στο τρένο μέχρι να καταφέρει να σταματήσει. Το βαγόνι έσκαγε στις ράγες, έφερνε κωλοτούμπες" αναφέρει αρχικά.

Ο Στέργιος, βρισκόταν στο 3ο βαγόνι, 4ο στη σειρά και περιγράφει πως "έβλεπε τα σίδερα να τσαλακόνονται σαν τσιγαρόχαρτα". "Ξέραμε ότι δεν πρόκειται να βγούμε ζωντανοί" αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει. "Ήταν ένα μαύρο τοπίο. Δεν βρίσκαμε τα εργαλεία που σπάνε τα τζάμια. Ξαφνικά είδαμε ένα φως από το παράθυρο που έσπασε από το τρακάρισμα και έτσι βγήκαμε. Οι πιο ψύχραιμοι βοήθησαν τους εγκλωβισμένους." λέει ο νεαρός άνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Με τα σημάδια στο πρόσωπό του να μαρτυρούν όσα πέρασε, συγκλονισμένος από το μέγεθος της τραγωδίας, λέει πως ο ίδιος ζει από θαύμα.

Ο 28χρονος έχει καταγωγή από τον Βόλο αλλά εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και ήταν μία από τις λίγες φορές που είχε πάρει το τρένο.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου

Τραγωδία στα Τέμπη – Πλεύρης: Σήμερα θα ξεκινήσει η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA