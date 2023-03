Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο γιος μου λίγο πριν τη σύγκρουση πήγε στο δεύτερο βαγόνι για να πάρει νερό” (βίντεο)

Συγκλονίζει πατέρας που αναζητά το γιο του.

Ο τραγικός αριθμός των νεκρών από το μοιραίο δυστύχημα με τη σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα ανεβαίνει διαρκώς.

Συγκλονίζει πατέρας που αναζητά το γιο του. "Μας πήρε τηλέφωνο μισή ώρα πριν το ατύχημα. Είναι φοιτητής και πήγε στην Αθήνα για τριήμερο. Η φίλη του με την οποία ήταν μαζί μας είπε πως μισή ώρα πριν τη σύγκρουση πήγε στο κυλικείο να πάρει νερό και από τότε τον ψάχνουμε".

Ο ίδιος ο πατέρας ανέφερε πως "δεν έχω ελπίδα και δεν πιστεύω σε θαύματα, περιμένω μόνο τα αποτελέσματα από το DNA, είναι ένας πόνος που δεν είναι διαχειρίσιμος, μόνο ένας γονιός ξέρει πως είναι. Ευτυχώς έχω ακόμη ένα παιδί και θα ζήσω για αυτό".

Στους 46 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ακόμη, 7 σοροί ανασυρθηκαν μέχρι στιγμής αλλά και ανθρώπινα μέλη.





