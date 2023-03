Κοινωνία

Ναρκωτικά: Μπαράζ ελέγχων και συλλήψεων στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας, την Δυτική Αττική και τον Πειραιά.

Στη σύλληψη εννέα ατόμων προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κατά την διάρκεια ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Τρίτη, στο κέντρο της Αθήνας, την Δυτική Αττική και τον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έγιναν στις οδούς Δηλιγιάννη, Αριστοτέλους, Σολωμού, 3ης Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στα Προπύλαια, στα Άνω Λιόσια και τον Πειραιά. Συνολικά διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι ατόμων, ενώ συνελήφθησαν 9 εξ αυτών κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 465,3 γραμμάρια κάνναβης, 6,7 γραμμάρια ηρωίνης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Τραγωδία στα Τέμπη – Λεονταρή: Εκτός των νεκρών έχουμε και σάκους με ανθρώπινα μέλη

Κορονοϊός – Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Κόντε