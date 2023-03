Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι δύο νεαροί που έσωσαν δεκάδες άτομα από τα συντρίμμια μιλούν στο “Πρωινό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα που βγήκε αλώβητος από το δεύτερο βαγόνι.

Σε πένθος έχει βυθιστεί η χώρα από το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Κάποιοι νεαροί επιβάτες κατάφεραν να βγουν αλώβητοι και αντί να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο, με αυτοθυσία έσωσαν συνεπιβάτες τους που ήταν παγιδευμένοι στα άλλα βαγόνια.

Μία τέτοια ιστορία είναι και του 20χρονου Αντρέα Αλικανιώτη, ο οποίος είχε την ατυχία να επιβιβάζεται στο βαγόνι 2, η κατάσταση στο οποίο, όπως και στο 1 και το 3 ήταν η χειρότερη από όλα. Κατάφερε όμως να βγει αλώβητος, αλλά δεν απομακρύνθηκε. Βλέποντας τη φωτιά που είχε ξεσπάσει και σπάζοντας ένα τζάμι, ο Ανδρέας Αλικανιώτης βοήθησε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους να απεγκλωβιστούν.

Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή το "Πρωινό" και συγκλόνισε με όσα είπε "ήμουν στο δεύτερο βαγόνι, ήμουν σε καμπίνα και ευτυχώς είχα καθίσει την ώρα της σύγκρουσης. Έσβησαν όλα, χτυπήσαμε μεταξύ μας και οι 6 που βρισκόμασταν στο βαγόνι ενώ το τρένο βρέθηκε σε κλίση 45 μοιρών". Όπως αποκάλυψε "είδα άτομα γύρω μου βαριά τραυματισμένα, εγκαυματίες, ακρωτηριασμένους, όμως δεν θα είχα καθαρή συνείδηση αν δεν βοηθούσα όσους περισσότερους μπορούσα. Βοήθησαν περίπου 6 άτομα να βγουν από το τρένο και έκανα παρέα σε αυτούς που ήταν έξω χτυπημένοι".

Η συγκινητική ιστορία του Ανδρέα

Την ώρα που ο τραγικός απολογισμός μεγαλώνει και η αγωνία για τους παγιδευμένους κάτω από το τρένο εντείνεται, μια ανάρτηση, στο Facebook, γιατρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, της Έρης Τζιαστούδη, δίνει μια άλλη εικόνα από την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τη διοικητική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ένας 20χρονος φοιτητής ξεχώρισε με την ηρωϊκή ενέργειά του όταν κατάφερε να σπάσει μόνος του το τζάμι και να σώσει τουλάχιστον δέκα νεαρούς, αγόρια και κορίτσια.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Έρης Τζιαστούδη:

«Αν και ο ουρανός γέμισε σήμερα από αγγέλους, είμαστε τυχεροί που έχουμε ανάμεσά μας έναν επίγειο άγγελο τον 20χρονο φοιτητή Ανδρέα Αλικανιώτη,ο οποίος βγήκε σχεδόν αλώβητος από το 2ο βαγόνι. Είναι ένας ήρωας γιατί με κίνδυνο της ζωής του, με την τεράστια φωτιά δίπλα του, δεν εγκατέλειψε το βαγόνι αλλά κατάφερε και έσπασε μόνος του το τζάμι και έσωσε τουλάχιστον δέκα ακόμη παιδιά,αγόρια και κορίτσια.

Μέσα στη σημερινή μαύρη ημέρα ο Ανδρέας μας έδειξε πως η νέα γενιά των Ελλήνων έχει καλοσύνη, αρχές και ήθος!

Συγχαρητήρια όμορφε Ανδρέα μου, συγχαρητήρια στους γονείς που σε μεγάλωσαν!!!»





Αλλά και ο 18χρονος Άγγελος Τσιαμούρας βρέθηκε στο μοιραίο τρένο και βοήθησε συνανθρώπους του να βγουν από την κόλαση. Μίλησε και εκείνος στο "Πρωινό".

"Δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου, δεν μπορώ να ηρεμήσω να κοιμηθώ. Κάθε φορά που κλέινω τα μάτια μου ζω τον ίδιο εφιάλτη. Για μένα προέχει η υγεία μου και όχι η δικαστική διαδικασία" είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Σκάστε, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες”

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του

Μετρό: Απεργία την Πέμπτη 2 Μαρτίου