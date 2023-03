Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – Γεραπετρίτης: Συγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν

«Τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που χάθηκαν», δήλωσε ο Καραμανλής κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Τη σκυτάλη του υπουργείου στον Γιώργο Γεραπετρίτη παρέδωσε το πρωί της Πέμπτης ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του μετά την τραγωδία από τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

Όπως είπε «η πατρίδα βιώνει εθνική τραγωδία, τίποτα δεν έχει σημασία μπροστά στις ζωές που χάθηκαν» διαβεβαιώνοντας «όπως είπε και ο πρωθυπουργός, ότι όλα θα ερευνηθούν».

«Πάντα οι απερχόμενοι υπουργοί κάνουν απολογισμό, θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω, το αν έγιναν πολλά ή λίγα δεν θα το δούμε σε αυτή την ημέρα πένθους» πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

«Το ότι στη θέση του υπουργού τοποθετείται ένας άξιος επιστήμονας, όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι η έρευνα θα είναι ενδελεχής και τα αίτια του δυστυχήματος θα εντοπιστούν με ακρίβεια» συμπλήρωσε ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Κλείνοντας ο Κώστας Καραμανλής ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους στο υπουργείο Μεταφορών, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει» και εξέφρασε για άλλη μια φορά «τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και τις πιο θερμές ευχές στους τραυματίες που δίνουν τη μάχη στα νοσοκομεία».

Βιώνουμε μέρες που είναι πραγματικά μαύρες για τη χώρα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραλαμβάνοντας από τον Κώστα Καραμανλή το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Μεταφορών.

«Όλοι είμαστε συντετριμμένοι. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον υπουργό, πρωτίστως για το πολιτικό του υπόδειγμα, την ευθιξία που υπέδειξε να παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη» είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε:

"Αναλαμβάνω τις αρμοδιότητες του υπουργείου με μια ειδική εντολή από τον πρωθυπουργό με σκοπό τρία σημεία:

να διερευνήσουμε τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε να θρηνήσουμε τις απώλειες ανθρώπινων ψυχών. Η διερεύνηση των αιτίων θα γίνει με τρόπο διαφανή και ενδελεχή, αυτή είναι η εντολή του πρωθυπουργού. Σήμερα κιόλας θα συσταθεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα διερευνήσει τα συστημικά αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, τις παθολογίες, τις αδρανειες που υπήρξαν, εφόσον υπήρξαν διαχρονικά και όχι βεβαίως για να αποδοθούν ευθύνες κάτι που αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

να διασφαλίσουμε τις διαδκασίες εκσυγχρονισμού των υποδομών που έχουν δρομολογηθεί

να γίνουν άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, για να υπάρξει εμπέδωση ασφάλειας και στην ψυχολογία του κοινού"

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόσθεσε: «Δεν αναλαμβάνω την καθημερινή διαχείριση του υπουργείου, οι υφυπουργοί θα συνεχίσουν να ασκούν τη δουλειά τους όπως και οι γενικοί γραμματείς».

Καταλήγοντας υπογράμμισε: «Νιώθω πολύ μεγάλος χρέος και ευθύνη αναλαμβάνοντας αυτή την εντολή του πρωθυπουργού. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν κάνοντας μια συνολική αυτοκριτική για όλο το πολιτικό σύστημα και θέλω ειλικρινά να πω ότι αυτό το δύσκολο έργο θα φτάσει μέχρι τέλους, θα διερευνηθούν όλα και όλα θα τεθούν υπόψη των Ελλήνων πολιτών».





