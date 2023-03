Αθλητικά

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο Ολυμπιακός με μαύρη εμφάνιση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο

Σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία στα Τέμπη, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με τη μαύρη εμφάνιση στο Μιλάνο, ενώ πριν από το τζάμπολ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.





Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, στην αυριανή (03/03) αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Μιλάνο, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν με την μαύρη εμφάνιση, σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία στα Τέμπη.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας, η οποία συνεχίζει να συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και οδήγησε στην αναβολή όλων των εγχώριων αναμετρήσεων.

Θυμίζουμε ότι με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει, οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγωνιστούν μόνοι τους στο «Mediolanum Forum», αφού θα έχουν την υποστήριξη τουλάχιστον 600 οπαδών τους!

