Τραγωδία στα Τέμπη: Ο σταθμάρχης πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ο 59χρονος πέρασε αμίλητος το κατώφλι του ανακριτή ενώ υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στο Δικαστικό Μέγαρο, καθώς εκκενώθηκαν τρεις όροφοι για λόγους ασφαλείας.





Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ζήτησε και πήρε από τον ανακριτή Λάρισας ο σταθμάρχης που κατηγορείται ως υπαίτιος της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Νωρίτερα, ο 59χρονος σταθμάρχης είχε περάσει το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου και φέρεται να παραδέχτηκε το μοιραίο λάθος με το κλειδί.

«Από ανθρώπινη πλευρά είναι πραγματικά συντετριμμένος. Ο άνθρωπος αναλογίζεται αυτό που έγινε και δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ευθύνης. Ανέλαβε την ευθύνη μέσα στα πλαίσια που του αναλογούν. Πρέπει να ψάξουμε όχι το δέντρο, αλλά το δάσος υπάρχει ένα δάσος ευθυνών» δήλωσε ο συνήγορός του.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει.

