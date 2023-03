Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο Guardian αναλύει τη σχέση του δυστυχήματος με αυτά σε Γερμανία και Ισπανία

Ο εκτροχιασμός υπερταχείας στην Ισπανία και η σύγκρουση δύο τρένων στο Μπαντ Άιμπ.λινγκ με 12 νεκρούς



Το φρικτό δυστύχημα των Τεμπών είναι το χειρότερο της τελευταίας δεκαετίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης, σχολιάζει σε ανάλυσή της η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, με τους δεκάδες νεκρούς, ύστερα από την σφοδρή μετωπική σύγκρουση του επιβατικού τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη και της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έξω από τη Λάρισα, ξυπνούν θλιβερές μνήμες από παλαιότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στη Γηραιά Ήπειρο, σημειώνει ο Guardian.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ανάλογη τραγωδία στην Ευρώπη με πολλές ομοιότητες με αυτή των Τεμπών σημειώθηκε το 2016 στη Γερμανία, όταν ύστερα από μετωπική σύγκρουση δύο τρένων στο Μπαντ Άιμπλινγκ, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι. Σε αυτό το περιστατικό, ένας απρόσεχτος κλειδούχος επέτρεψε σε δύο τρένα να ταξιδεύουν αντίθετα στην μονή γραμμή, σύμφωνα με το protothema.gr.

Ο εκτροχιασμός υπερταχείας στην Ισπανία

Το τελευταίο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ευρώπη που προκάλεσε τόσο πολλά θύματα ήταν ένας εκτροχιασμός υπερταχείας στην Ισπανία το 2013, όταν 80 άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στις ράγες μετά την ανατροπή του κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Το βρετανικό δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης ότι το ιστορικό σιδηροδρομικής ασφάλειας της Ελλάδας ήταν το χειρότερο στην Ε.Ε τα τελευταία δέκα χρόνια, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του ευρωπαικού οργανισμού σιδηροδρόμων. Ωστόσο, σχολιάζει ο «Guardian», το ποσοστό δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις υπόλοιπες χώρες. Η Ελλάδα διαθέτει μικρό δίκτυο, περίπου το 2% του μεγέθους του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων αφορά σε εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους και όχι σε επιβάτες.

Πληθώρα ερωτημάτων για το θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ένα εύλογο ερώτημα για τους εμπειρογνώμονες σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών είναι εάν η σηματοδότηση λειτουργούσε σωστά, εάν επρόκειτο μόνο για ανθρώπινο λάθος ή εάν άλλες συνθήκες άφησαν δύο τρένα στις ίδιες γραμμές σε μία διπλή γραμμή. Αν και μεγάλο μέρος του μικρού σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας έχει κλείσει, η χώρα έχει επενδύσει στη μεγάλη σιδηροδρομική αρτηρία μεταξύ Αθήνας - Θεσσαλονίκης και τα τρένα ταξίδευαν σε αυτό που φαίνεται να είναι ένα καλά συντηρημένο τμήμα της ηλεκτροδοτούμενης κύριας γραμμής, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Η σύλληψη ενός υπευθύνου σταθμάρχη στη Λάρισα, ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, θα μπορούσε να κατευθύνει λανθασμένα ένα από τα τρένα, υποδηλώνει ότι το ανθρώπινο λάθος αποτελεί το πρώτο στοιχείο της έρευνας. Επιπλέον, η εφημερίδα «Guardian» κάνει ειδική αναφορά στην ιδιωτικοποίηση της ελληνικής σιδηροδρομικής εταιρείας «TΡΑΙΝΟΣΕ». Η εταιρεία, όπως γράφει, ιδιωτικοποιήθηκε το 2017, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν παράλληλα με τη διάσωση της Ελλάδας από την ΕΕ και προσέλκυσε μόνο μία αξιόπιστη προσφορά, αυτή του ιταλικού κρατικού ομίλου « Ferrovie dello Stato Italiane».

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι προκάλεσε τη συντριβή, ορισμένοι στην Ελλάδα θέτουν ήδη ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση και τη συντήρηση του σιδηροδρόμου, επισημαίνει το σχετικό δημοσίευμα.

