Κόσμος

Πούτιν: Ουκρανοί σαμποτέρ πυροβόλησαν άμαχους σε ρωσικό έδαφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» το συμβάν στο Μπριάνσκ.





Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι μια ουκρανική ομάδα σαμποτέρ άνοιξε πυρ συνειδητά εναντίον αμάχων σήμερα, σε μια «τρομοκρατική ενέργεια», όπως τη χαρακτήρισε, σε ρωσικό έδαφος κοντά στα σύνορα.

Ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία μετέδωσαν νωρίτερα ότι μια ομάδα Ουκρανών σαμποτέρ είχε πάρει ομήρους στην περιοχή Μπριάνσκ, ενώ ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί. Ουκρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν την ευθύνη.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία θα υπερισχύσει παρά αυτού του είδους τις επιθέσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Μαθητές σχολείων έγραψαν με τις τσάντες τους “Πάρε όταν φτάσεις” (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: “Σκάστε, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες”

Βόλος: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε 13χρονο από συμμαθητές του