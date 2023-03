Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Στη φυλακή ο πρώην διαιτητής

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην διαιτητής, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Κολωνό. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του.

Το δρόμο για την φυλακή παίρνει μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, ο 60χρονος πρώην διαιτητής.

Ο κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη έναντι αμοιβής Φίλιππος Ντόβας, είναι στην ομάδα των ανδρών που υπέδειξε η 12χρονη στην τελευταία κατάθεση της στις αρχές.

Ο 60χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, όσα είπε σε δημόσια δήλωση του μόλις του κοινοποιήθηκε η κλήση σε απολογία, αρνούμενος ότι είχε σεξουαλική επαφή με το κοριτσάκι. Σύμφωνα με τον οδοντοτεχνίτη πρώην διαιτητή, η εμπλοκή του στην υπόθεση σχετίζεται με «πολιτικούς αντιπάλους» και όχι με παράνομες πράξεις του. Ο κατηγορούμενος που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, φέρεται να υποστήριξε πως γνώριζε το παιδί από την γειτονιά, πλην όμως ουδέποτε είχε σεξουαλικής μορφής σχέση μαζί του.

Στο μεταξύ, προθεσμία προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία που του ζητείται από την ανακρίτρια έλαβε για τις 6 Μαρτίου ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, προσωρινά κρατούμενος για βιασμό και μαστροπεία, Ηλίας Μίχος.

