Καιρός: Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από τη σκόνη την Παρασκευή

Νεφώσεις, βροχές και σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του αυριανού καιρού...

Νεφώσεις και βροχές αύριο κυρίως σε Πελοπόννησο και Ιόνιο με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια και θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα

Την Παρασκευή αναμένονται γενικά νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το μεσημέρι κατά κύριο λόγο στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Μετά το απόγευμα βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στην Πελοπόννησο και στο Ιόνιο. Χιονοπτώσεις αναμένονται έως το μεσημέρι σε περιοχές άνω των 1.400 μέτρων της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, καθώς και σε περιοχές άνω των 1.200 μέτρων της Θράκης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα νότια.

Η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 12, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 2 έως 16, στη Στερεά από 4 έως 16, στην Πελοπόννησο από 3 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 15, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 6 έως 16, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 18, στις Κυκλάδες από 6 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε νότιους ίδιας έντασης. Στα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε νοτιοανατολικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων και ασθενών βροχών στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, ενώ ασθενείς βροχοπτώσεις θα σημειωθούν έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

