Τραγωδία στα Τέμπη: Μνημόσυνο την Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες

Τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να κάνει για τα θύματα της συγκονιστικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε την τέλεση μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, σε όλους τους ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, «συμμετέχουσα στη θλίψη και την οδύνη ολόκληρου του ελληνικού λαού για το τραγικό πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών, μετά το πέρας της θείας λειτουργίας της προσεχούς Κυριακής της Ορθοδοξίας, όρισε ότι θα τελεσθεί μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προς τον σκοπό αυτό απέστειλε ήδη σχετικό εγκύκλιο σημείωμα προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στον καθεδρικό ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, όπου θα τελεσθεί η Συνοδική Θεία Λειτουργία την Κυριακή, θα τελέσουν το ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση των θυμάτων, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη».

